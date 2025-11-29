Tres aprehendidos por desobediencia y encubrimiento

Móviles del Comando de Patrullas iniciaron un seguimiento en la intersección de Santa Cruz y Brasil a un Peugeot 208 que se dio a la fuga ante la presencia policial.

El vehículo fue finalmente interceptado en Iturra y Di Sarli, donde se aprehendió a dos menores de 15 años por el delito de desobediencia.

En tanto, otro móvil aprehendió al conductor, identificado como Dylan Nicolás Campos (19), por desobediencia y encubrimiento.

Al descender del rodado, arrojó al barro un teléfono iPhone de color plateado, que fue secuestrado.

Además, al constatar el número de motor del vehículo, se estableció que presentaba pedido de secuestro activo por robo del 12 de julio de 2025 en la comisaría 7ª de Lanús Oeste.

