Dos aprehendidos tras una persecución y amenazas a personal policial

Personal del Comando de Patrullas procedió a la aprehensión de dos hombres por los delitos de amenazas calificadas, desobediencia y resistencia a la autoridad.

Según se informó, Lucas Rubén Merrich (36) se dio a la fuga a bordo de una motocicleta hasta un domicilio de calle Segunda Ángel Brunel 2670, mientras que Juan Marcelo Arman Silva (34) amenazó al personal policial esgrimiendo un arma blanca.

Además, en el procedimiento se secuestró un cuchillo y una motocicleta marca Motomel de color roja.

