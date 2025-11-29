Un motociclista fue hospitalizado tras colisión

Una colisión vehicular se produjo anoche en la intersección de las calles D’Orbigny y 14 de Julio.

El siniestro involucró a una camioneta Jeep conducida por Julieta Elba Conca (34) y una moto Skúa 150 cc guiada por Osvaldo Rubén Ciraudo (50).

Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado a un nosocomio debido a una fuerte dolencia en una pierna.

Personal de Tránsito realizó el test de alcoholemia a la conductora de la camioneta y el resultado fue negativo.

Al lugar concurrieron un móvil del Comando de Patrullas y peritos.

MÁS INFORMACIÓN: Dos aprehendidos tras una persecución y amenazas a personal policial

Recuperaron un portón robado y hay dos personas detenidas

Científicos de la UNS usan inteligencia artificial para la conservación ambiental