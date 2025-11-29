sábado, noviembre 29, 2025
Locales

Un motociclista fue hospitalizado tras colisión

De La Bahía 915

Una colisión vehicular se produjo anoche en la intersección de las calles D’Orbigny y 14 de Julio.

El siniestro involucró a una camioneta Jeep conducida por Julieta Elba Conca (34) y una moto Skúa 150 cc guiada por Osvaldo Rubén Ciraudo (50).

Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado a un nosocomio debido a una fuerte dolencia en una pierna.

Personal de Tránsito realizó el test de alcoholemia a la conductora de la camioneta y el resultado fue negativo.

Al lugar concurrieron un móvil del Comando de Patrullas y peritos.

MÁS INFORMACIÓN: Dos aprehendidos tras una persecución y amenazas a personal policial

Recuperaron un portón robado y hay dos personas detenidas

Científicos de la UNS usan inteligencia artificial para la conservación ambiental

Comentarios

You May Also Like

Video muestra el choque que se produjo el domingo en Vieytes y Blandengues

De La Bahía Noticias

Frente a protesta de municipales, el gobierno armó un plan que asegure prestación de servicios

De La Bahía Noticias

Organismos de Derechos Humanos denuncian “maniobras de obstaculización y parálisis” en causas vinculadas a la dictadura

De La Bahía Noticias