Un motociclista fue hospitalizado tras colisión
Una colisión vehicular se produjo anoche en la intersección de las calles D’Orbigny y 14 de Julio.
El siniestro involucró a una camioneta Jeep conducida por Julieta Elba Conca (34) y una moto Skúa 150 cc guiada por Osvaldo Rubén Ciraudo (50).
Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado a un nosocomio debido a una fuerte dolencia en una pierna.
Personal de Tránsito realizó el test de alcoholemia a la conductora de la camioneta y el resultado fue negativo.
Al lugar concurrieron un móvil del Comando de Patrullas y peritos.
