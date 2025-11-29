Recuperaron un portón robado y hay dos personas detenidas

Personal de la comisaría Séptima avanzó en una investigación por un robo ocurrido el 24 de noviembre pasado en el salón de eventos “Máster”, ubicado en calle José Hernández 792.

Tras el análisis de registros fílmicos, trabajo de campo y prueba documental, por orden de la jueza de Garantías N° 4, Marisa Promé, y con intervención de la fiscalía N° 7 a cargo de Marcelo Romero Jardín, se realizó un allanamiento en una vivienda situada en calle Cipolletti 870.

En el lugar se secuestró un portón de hierro con tejido, denunciado como sustraído del comercio damnificado, el cual ya se encontraba colocado y en uso en la fachada del domicilio, ubicado a unos 150 metros del sitio del hecho.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidas dos personas por el delito de encubrimiento. Se trata de Jorge Sebastián Álvarez (43) y Camila Beliu (30).

Además, a la mujer se le incautó una bochita de clorhidrato de cocaína, motivo por el cual se labraron actuaciones por infracción a la ley de drogas, con intervención de la fiscalía N° 19.

MÁS INFORMACIÓN: Científicos de la UNS usan inteligencia artificial para la conservación ambiental

Faltará el agua en un sector de Bahía Blanca por el recambio de válvulas en el acueducto Brandsen

Cambios en la boleta de luz y gas: desde enero, millones de familias perderán los subsidios y pagarán más