Apareció el chico de 9 años que estaba desaparecido desde la tarde del martes

Las autoridades policiales confirmaron que apareció el niño de 9 años de edad que faltaba de su domicilio desde las 19 del martes.

Fuentes judiciales informaron que el chico está “en buen estado” de salud y que fue hallado en Cabo Farina al 800.

“Pidió permiso para ir a jugar a la pelota a una canchita y no se lo vio más”, explicitó Lucas Maciel, coordinador de la ONG Perros Detectores K9 y encargado de la búsqueda.

“Fuimos a la casa del menor para el levantamiento de olor de sus prendas para dárselo a los canes. Luego, nos dirigimos a Esmeralda y Chile, de donde llegó la última imagen de las cámaras de seguridad y, cuando íbamos a comenzar con el operativo, nos avisaron que lo habían encontrado”, explicitó el referente.