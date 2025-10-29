Más de 40 cadáveres quedan en la calle tras la operación policial más letal de Río de Janeiro

Más de 40 cadáveres fueron vistos en una calle del complejo de favelas Penha de Río de Janeiro a primera hora del miércoles, según un testigo de Reuters, un día después de la operación policial más letal de la historia de la ciudad contra una importante banda.

Las autoridades del estado de Río de Janeiro informaron el martes de que al menos 64 personas, entre ellas cuatro agentes de policía, habían muerto en las redadas.

Se espera una cifra actualizada de víctimas mortales a última hora del miércoles.