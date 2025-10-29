El huracán provoca inundaciones, crecidas de ríos y corrimientos de tierra al este de Cuba

El huracán Melissa, de categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, está provocando inundaciones, crecidas de ríos y corrimientos de tierras en el oriente de la isla, según informaciones oficiales preliminares.

La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Santiago de Cuba, ha informado de las labores de rescate a un grupo de 17 familiares, entre ellos “niños y ancianos”, en una casa en el poblado El Cobre (al oriente de la isla), que habían quedado atrapados.

En la propia ciudad de Santiago de Cuba, el segundo municipio más poblado de Cuba, se han registrado inundaciones en múltiples áreas, como la Avenida Patria, la plaza de la Revolución, la fábrica de aceite y la Avenida de las Américas, según distintas fuentes.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha pedido responsabilidad y precaución a la población, y ha advertido que esta “será una noche muy difícil” para todo el país.

Según el Instituto Meteorológico (Insmet) de Cuba, Melissa está atravesando el oriente cubano de sur a norte con vientos máximos sostenidos de 193 kilómetros por hora y dejando intensas precipitaciones, que pueden llegar a acumulados de 450 milímetros (o litros por metro cuadrado) en algunos puntos.

El huracán tocó tierra a las 3.10 hora local (las 8.10 en la España peninsular) en el municipio de Chivirico (oriente) y avanza actualmente a unos 35 kilómetros por hora.

Tras entre seis u ocho horas en tierra, el pronóstico estima que Melissa saldrá al mar por el municipio de Banes (noreste), aunque sus efectos se seguirán sintiendo en Cuba por otras ocho o diez horas más. (EFE)