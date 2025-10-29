miércoles, octubre 29, 2025
Copa Libertadores: a qué hora juega Racing

De La Bahía 915

Racing recibirá este miércoles al Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, con el objetivo de dar revertir la historia y meterse en el partido decisivo que se llevará a cabo en Lima, Perú.

El encuentro está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda”, y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney +.

El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Lara.

Racing, que es dirigido por Gustavo Costas, llega a este partido con la ilusión intacta, luego de plantarse muy bien en el mítico Estadio de Maracaná en la ida, donde cayeron 1-0 por el gol en contra de Marcos Rojo a los 43 minutos del segundo tiempo.

