Copa Libertadores: a qué hora juega Racing

Racing recibirá este miércoles al Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, con el objetivo de dar revertir la historia y meterse en el partido decisivo que se llevará a cabo en Lima, Perú.

El encuentro está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda”, y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney +.

El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Lara.

Racing, que es dirigido por Gustavo Costas, llega a este partido con la ilusión intacta, luego de plantarse muy bien en el mítico Estadio de Maracaná en la ida, donde cayeron 1-0 por el gol en contra de Marcos Rojo a los 43 minutos del segundo tiempo.