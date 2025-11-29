Se postergó la Fiesta de la Historia de la Carne en Cerri

Debido a razones climáticas, las instituciones que conforman el grupo de Entidades Intermedias de General Daniel Cerri decidieron reprogramar la 12° edición de la Fiesta de la Historia de la Carne.

Se detalló que próximamente se dará a conocer la nueva fecha del evento.

Las entidades intermedias agradecen a todos los colaboradores, autoridades, artistas y al público, por el trabajo realizado y su comprensión.

