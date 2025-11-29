sábado, noviembre 29, 2025
Locales

Se postergó la Fiesta de la Historia de la Carne en Cerri

De La Bahía Noticias

Debido a razones climáticas, las instituciones que conforman el grupo de Entidades Intermedias de General Daniel Cerri decidieron reprogramar la 12° edición de la Fiesta de la Historia de la Carne.

Se detalló que próximamente se dará a conocer la nueva fecha del evento.

Las entidades intermedias agradecen a todos los colaboradores, autoridades, artistas y al público, por el trabajo realizado y su comprensión.

MÁS INFORMACIÓN: Tres aprehendidos por desobediencia y encubrimiento

Recuperaron un portón robado y hay dos personas detenidas

Faltará el agua en un sector de Bahía Blanca por el recambio de válvulas en el acueducto Brandsen

Comentarios

You May Also Like

Obra teatral bahiense se presentará en el Centro Cultural Kirchner

De La Bahía Noticias

Palacio: “Quisiera jugar en el equipo donde jugó mi papá”

De La Bahía Noticias

Incendio generó importantes pérdidas en una vivienda

De La Bahía Noticias