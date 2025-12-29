Hospitalizan a un hombre que sufrió heridas en un choque

Un choque entre dos autos se produjo esta madrugada en Estomba y Rondeau.

El hecho fue protagonizado por un Peugeot, cuyo conductor de 53 años fue trasladado consciente al Hospital Municipal porque presentaba un dolor intercostal.

En tanto, el hombre de 43 años que manejaba el otro rodado -un Volkswagen Polo- resultó ileso.

En el lugar intervinieron la Policía, los bomberos del Cuartel Central, personal de Tránsito municipal y la guardia de Defensa Civil.