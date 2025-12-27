Un incendio provocó daños en una vivienda

Un incendio se registró anoche en una vivienda ubicada en calle Tierra del Fuego al 1441.

Por causas que no se informaron, el fuego afectó una casa habitada por un hombre de 57 años, quien al momento del siniestro se encontraba fuera del inmueble y resultó ileso.

Las llamas provocaron daños y pérdidas únicamente materiales.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de White, que lograron sofocar el incendio con rapidez y evitaron su propagación.

También colaboraron efectivos de la Policía del Comando de Patrullas, una cuadrilla de la empresa EDES, que procedió a cortar el suministro eléctrico dejando la vivienda fuera de peligro, y personal de la Guardia Operativa de Defensa Civil.