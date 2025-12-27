Grave episodio de violencia: detenido tras amenazar con quemar a su expareja

Personal del Comando de Patrullas intervino a raíz de un llamado al 911 que alertaba sobre un grave episodio de violencia en una vivienda ubicada en Fournier 2680.

Al arribar al lugar alrededor de las 3 de la mañana, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 26 años, quien denunció que su expareja, un hombre de 40 años, había ingresado a la finca a través de una ventana.

Según el relato de la víctima, el agresor, identificado como Cristian Daniel Cardozo, extrajo una manguera de combustible de una motocicleta y la amenazó con prender fuego a la mujer y a sus hijas menores de edad.

Tras el hecho, el sospechoso se dio a la fuga corriendo, pero fue interceptado y aprehendido por el personal policial en la zona de Cambaceres al 2.500.

La víctima manifestó su intención de solicitar medidas cautelares y la exclusión del hogar del agresor.