Agredió a su expareja, rompió una puerta y hurtó una billetera

De La Bahía Noticias

Personal del Comando de Patrullas intervino en un violento episodio ocurrido esta madrugada en Ricardo Güiraldes 302.

En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de Lucas Emanuel Llanquinao (37), quien había ingresado por una ventana a la vivienda de su expareja, Micaela Ester Montesinos (28), sin su consentimiento.

Según se informó, el sujeto golpeó a la mujer en el rostro, provocó daños en la puerta del baño y agredió con un casco a la actual pareja de la víctima, Gianluca Battipede (29), quien también sufrió lesiones.

Durante el procedimiento de aprehensión, Llanquinao ofreció resistencia al personal policial y, al ser requisado, se halló en uno de sus bolsillos una billetera perteneciente a Battipede.

El aprehendido quedó imputado por violencia de género, daño, lesiones, tentativa de hurto y resistencia a la autoridad, y todas las partes fueron trasladadas a la subcomisaría de Cerri.

