Rompió un patrullero de un piedrazo e intentó agredir a los policías

Un hombre fue demorado por la Policía por los delitos de daño, desobediencia y atentado y resistencia a la autoridad.

El episodio se registró alrededor de las 00:30 de este sábado luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre una situación de violencia en una vivienda ubicada en calle Rojas al 535.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de Luciano Sebastián Irribarra, de 28 años.

Según se informó, el sujeto arrojó un piedrazo contra el móvil policial y le provocó daños materiales. Posteriormente, ingresó a la vivienda, donde intentó agredir físicamente a los efectivos.

De este mod, fue reducido, aprehendido y trasladado a la comisaría Primera, informaron desde el Comando de Patrullas.