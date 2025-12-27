domingo, diciembre 28, 2025
DestacadasPoliciales

Rompió un patrullero de un piedrazo e intentó agredir a los policías

De La Bahía Noticias

Un hombre fue demorado por la Policía por los delitos de daño, desobediencia y atentado y resistencia a la autoridad.

El episodio se registró alrededor de las 00:30 de este sábado luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre una situación de violencia en una vivienda ubicada en calle Rojas al 535.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de Luciano Sebastián Irribarra, de 28 años.

Según se informó, el sujeto arrojó un piedrazo contra el móvil policial y le provocó daños materiales. Posteriormente, ingresó a la vivienda, donde intentó agredir físicamente a los efectivos.

De este mod, fue reducido, aprehendido y trasladado a la comisaría Primera, informaron desde el Comando de Patrullas.

Comentarios

You May Also Like

Combaten incendio en cercanías de Sierra de la Ventana

De La Bahía Noticias

Abren las inscripciones para las colonias de adultos mayores

De La Bahía Noticias

Se registran dos casos nuevos de covid-19 en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias