Temporal causó daños en localidad pampeana

Un fuerte viento se abatió esta tarde en la zona sur de la provincia de La Pampa.

Una de las localidades más afectadas fue General San Martín, donde el temporal tumbó árboles y columnas de alumbrado.

“Fue una ráfaga de viento y algo de lluvia de unos cinco minutos, tiró plantas por todos lados y en especial en la plaza Zapiola. Muchos de esos árboles han caído sobre el tendido eléctrico y seguramente vuelve peligrosa la situación. Otros postes de madera de la línea telefónica han caído pero siguen enganchados del cable”, publicó el sitio del diario La Arena, citando a una vecina del lugar.

Por su parte, la intendenta Jésica Sibert expresó que “hubo una importante caída de arboles” y que “una casa un poco afectada, pero no grave”.

“Por suerte, no hubo que lamentar que haya un vecino lesionado”, dijo la jefa comunal.

Por otro lado, los rayos iniciaron un fuego en la zona de monte donde varias dotaciones de bomberos de la zona trabajaban para sofocar las llamas.