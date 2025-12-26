Varios autos involucrados en un choque: no hubo heridos

Un incidente de tránsito se registró este mediodía en la intersección de Salta y Panamá.

Por causas que no fueron informados, colisionaron un automóvil Volkswagen Gol, conducido por una mujer de 58 años, y un Fiat Argo que estaba al mando de una mujer de 26.

Afortunadamente, ambas conductoras resultaron ilesas.

Como consecuencia del impacto, el Fiat Argo terminó chocando contra un Chevrolet Meriva que se encontraba estacionado, y este último, a su vez, impactó contra un Renault Sandero, también estacionado en el lugar.

Personal de Control de Tránsito realizó los controles de alcoholemia correspondientes, los cuales arrojaron resultado negativo.

En el lugar trabajaron además efectivos policiales y la guardia de emergencias de Defensa Civil.