sábado, marzo 28, 2026
Policiales

Aprehenden a un joven por desobediencia en un operativo policial

De La Bahía 915

Un joven de 21 años fue demorado durante un operativo policial realizado en la intersección de Charlone y Sixto Laspiur.

Se trata de Facundo Julián Castillo, quien advirtió la presencia del control y avanzó a alta velocidad contra los efectivos, eludiéndolos y dándose a la fuga por calle Charlone.

Posteriormente, tomó la calle Avellaneda y fue interceptado y demorado por el personal policial luego de una persecución durante varias cuadras.

La causa fue caratulada como “desobediencia” y tomó intervención la fiscalía Nº 15.

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