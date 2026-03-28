Aprehenden a un joven por desobediencia en un operativo policial

Un joven de 21 años fue demorado durante un operativo policial realizado en la intersección de Charlone y Sixto Laspiur.

Se trata de Facundo Julián Castillo, quien advirtió la presencia del control y avanzó a alta velocidad contra los efectivos, eludiéndolos y dándose a la fuga por calle Charlone.

Posteriormente, tomó la calle Avellaneda y fue interceptado y demorado por el personal policial luego de una persecución durante varias cuadras.

La causa fue caratulada como “desobediencia” y tomó intervención la fiscalía Nº 15.