Secuestraron 14 motos en un operativo policial

Personal de la comisaría Segunda realizó un operativo en la intersección de Charlone y Sixto Laspiur, con la colaboración de efectivos de Infantería, Caballería y Control de Tránsito Urbano.

Durante el procedimiento se identificó a 68 personas y se interceptaron 13 autos y 49 motos.

Además, se secuestraron 14 motos por falta de documentación para circular.

El comisario Dino Bragagnolo informó que estos operativos continuarán en distintos puntos de la jurisdicción con el objetivo de reprimir ilícitos y faltas contravencionales.