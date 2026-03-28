sábado, marzo 28, 2026
Locales

Secuestraron 14 motos en un operativo policial

De La Bahía 915

Personal de la comisaría Segunda realizó un operativo en la intersección de Charlone y Sixto Laspiur, con la colaboración de efectivos de Infantería, Caballería y Control de Tránsito Urbano.

Durante el procedimiento se identificó a 68 personas y se interceptaron 13 autos y 49 motos.

Además, se secuestraron 14 motos por falta de documentación para circular.

El comisario Dino Bragagnolo informó que estos operativos continuarán en distintos puntos de la jurisdicción con el objetivo de reprimir ilícitos y faltas contravencionales.

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