Inició la obra hidráulica para los barrios Los Olivos y Villa Floresta

El intendente Federico Susbielles anunció el inicio de la obra hidráulica destinada a los barrios Los Olivos y Villa Floresta.

Los trabajos se desarrollan sobre la colectora de la calle José Hernández e incluyen tareas de zanjeo, colocación de cañerías y ejecución de la infraestructura necesaria para el drenaje en la zona.

La intervención integra un plan de 13 obras hidráulicas que se financiarán mediante un aporte extraordinario de grandes empresas de la ciudad.