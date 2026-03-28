sábado, marzo 28, 2026
EconomiaEconomia

Bahía Blanca: los salarios crecieron 1,6% en febrero y quedaron por debajo de la inflación

De La Bahía 915

El Índice de Salarios (ISAL) en Bahía Blanca registró en febrero un crecimiento del 1,6% en relación al mes anterior, informó el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca.

En el segundo mes del año, los precios de la economía medidos por el IPC – CREEBBA se elevaron un 2,4%.

De esta forma, el primer bimestre del año concluyó con una variación acumulada de 3,5% para los salarios bahienses, en tanto que la inflación en igual período ascendió a 5,2%.

Durante el comienzo del año, los salarios registrados continuaron crecieron por debajo de los precios de la economía, diferencia que se fue acortando marginalmente.

Comentarios

You May Also Like

El Senado no reunió los votos y no tratarán la Ley de Alquileres

Debora Pedreira

Los créditos al sector privado crecieron en junio 39% interanual

De La Bahía Noticias

Sostienen que para el biodiésel fue un año “con una serie de avatares permanentes”

De La Bahía Noticias