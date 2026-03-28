Bahía Blanca: los salarios crecieron 1,6% en febrero y quedaron por debajo de la inflación

El Índice de Salarios (ISAL) en Bahía Blanca registró en febrero un crecimiento del 1,6% en relación al mes anterior, informó el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca.

En el segundo mes del año, los precios de la economía medidos por el IPC – CREEBBA se elevaron un 2,4%.

De esta forma, el primer bimestre del año concluyó con una variación acumulada de 3,5% para los salarios bahienses, en tanto que la inflación en igual período ascendió a 5,2%.

Durante el comienzo del año, los salarios registrados continuaron crecieron por debajo de los precios de la economía, diferencia que se fue acortando marginalmente.