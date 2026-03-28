Boudou, sobre el fallo por YPF: “Si hubieran fallado en contra, seguiría estando bien la decisión de Cristina”

El exvicepresidente y exministro de Economía, Amado Boudou, se refirió al fallo de la justicia de Estados Unidos por YPF y sostuvo que, más allá del resultado favorable, lo que estuvo bien fue la decisión de expropiar la mayoría accionaria.

“¿Qué estaríamos diciendo hoy si, como podría haber pasado, el sistema de administración de leyes norteamericano hubiera sacado un fallo contra Argentita? ¿Hubiera cambiado en algo cuando estatizó la mayoría de las acciones de YPF?”, preguntó Boudou en la radio de las Madres de Plaza de Mayo.

“Está bien la decisión de Cristina y si hubieran fallado en contra seguiría estando bien la decisión de Cristina”, dijo Boudou.