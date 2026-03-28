Además de insistir en el pedido de que el jefe de Gabinete renuncie a su cargo en medio del escándalo por los vuelos privados a Punta del Este y las propiedades sin declarar, el diputado Oscar Zago, expieza clave de La Libertad Avanza en el Congreso, dijo que si el presidente Milei pudiera elegir, Adorni no estaría más en el Gobierno.

“Si lo dejan elegir al presidente, Adorni no estaría más”, dijo el legislador en una entrevista con radio Mitre, deslizando que Karina Milei sostiene al ministro coordinador.

Y también se refirió a la interna libertaria. “Tenés una interna política adentro. Todos los partidos tienen, pero cuando sos poder del Estado (…) Hay un problema interno y hay presiones. Las internas hay que dejarlas de lado cuando uno gobierna un país. No podés perjudicar a un país porque tenés problemas internos por actos de corrupción”.