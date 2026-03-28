sábado, marzo 28, 2026
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Irán: “Las exigencias irrazonables de EEUU son un obstáculo”

De La Bahía 915

“El principal obstáculo para poner fin a la guerra en curso entre Estados Unidos e Israel contra Irán reside en el comportamiento contradictorio y las exigencias irrazonables de la parte estadounidense”, declaró hoy el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Y añadió: “Las acciones y declaraciones incoherentes de los estadounidenses han aumentado el escepticismo sobre su falta de honestidad”.

Según la agencia de noticias ISNA, Araghchi hizo esta declaración durante una conversación telefónica con su homólogo turco, Hakan Fidan, quien expresó la voluntad de su país de desempeñar un papel constructivo en la resolución de la crisis actual.

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