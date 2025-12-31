Aprehendieron a un camionero en la ruta 22, cerca de Médanos

Un operativo de rutina realizado en el kilómetro 733 de la ruta 22, en jurisdicción de Médanos, derivó en la aprehensión del chofer de un camión.

Durante la inspección del transporte, los efectivos advirtieron inconsistencias en los datos identificatorios del semirremolque ya que la numeración grabada no guardaba relación con la patente ni con la documentación presentada.

Frente a estas anomalías, se dispuso el inmediato secuestro del equipo rodante, mientras que el conductor fue puesto a disposición de la Justicia en el marco de una causa por adulteración de numeración.

El expediente quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Villarino y ahora se esperan análisis técnicos especializados para determinar el origen del semirremolque. (Info Villarino)