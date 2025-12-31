Ratifican el alerta amarillo para el jueves en el sudoeste bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional informó que en la tarde del jueves 1 de enero, se prevé una rotación del viento al sector sur en gran parte de la provincia, incrementándose gradualmente la intensidad hacia la noche del mismo día.

Durante la tarde y la noche del jueves, en el centro, y principalmente sobre la franja sur bonaerense, se esperan vientos sostenidos que pueden alcanzar los 40-50 km/h con ráfagas que podrían llegar a valores de 70 km/h, con mayor probabilidad en zonas costeras y zona de sierras.

Este viento intenso es probable que se mantenga durante la madrugada del viernes 2, disminuyendo gradualmente en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires en el transcurso de la mañana.