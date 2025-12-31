El papa León recuerda un 2025 marcado por la guerra y la muerte del “añorado” Francisco

El papa León XIV lamentó este miércoles que el 2025 que estaba a punto de concluir estuvo marcado por la “devastación” de la guerra y la muerte de Francisco, durante la última audiencia general con los fieles.

“El año que pasó estuvo marcado por eventos importantes: algunos felices, como la peregrinación de tantos fieles con ocasión del Año Santo”, destacó el pontífice en su catequesis ante miles de fieles que lo escuchaban en la plaza de San Pedro desafiando el frío.

Pero, en esta última audiencia del año, también recordó algunos momentos “dolorosos”, como el fallecimiento del “añorado” Francisco el pasado abril, a quien él mismo sucedió, y por “los escenarios de guerra que siguieron devastando el planeta”, denunció.

“Al concluir el año, la Iglesia nos invitó a poner todo frente al Señor, encomendándonos a Su Providencia y pidiéndole que se renovaran, en nosotros y a nuestro alrededor, en los días venideros, los prodigios de su gracia y de su misericordia”, instó.

Así, el pontífice recomendó meditar sobre lo obtenido de Dios en el último año y “hacer un honesto examen de conciencia, valorar nuestra respuesta a sus dones y pedir perdón por todos los momentos en los que no supimos atesorar sus inspiraciones e invertir mejor los talentos que nos confió”.

Por otro lado, celebró la experiencia del Jubileo, abierto por Francisco y que León XIV cerrará el próximo 6 de enero para poner fin a un año en el que millones de peregrinos de todo el mundo pasaron por Roma para cruzar la Puerta Santa en busca de perdón.

“Muchos peregrinos vinieron desde todas las partes del mundo a rezar sobre la Tumba de Pedro y a confirmar su adhesión a Cristo. Esto nos recordó que toda nuestra vida es un viaje, cuya meta última trasciende el espacio y el tiempo, para cumplirse en el encuentro con Dios y en la plena y eterna comunión con Él”, apuntó.

Antes de la audiencia general, León XIV recorrió una abarrotada plaza vaticana a bordo del “papamóvil” para bendecir a numerosos niños y saludar a los fieles, entre los que se encontraba un grupo de 35 jóvenes palestinos llegados a Roma por el Jubileo.

Esta tarde clausuró el año con la última misa en la basílica de San Pedro, en la que se entonó el tradicional himno del “Te Deum” en señal de agradecimiento. (EFE)