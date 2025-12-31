Pidieron agravar las penas de los condenados por intentar asesinar a Cristina Kirchner

El fiscal general N° 3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Gabriel Baigún, y la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem), la fiscal Mariela Labozzetta, solicitaron a la Cámara Federal de Casación Penal que condene a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte a 15 y 14 años de prisión, respectivamente, por el intento de asesinato de la exvicepresidenta Cristina Fernández en 2022.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) consideraron que deben aplicarse los agravantes de alevosía y violencia de género, tal como habían postulado en su alegato durante el juicio, en el que Sabag Montiel recibió 10 años y Uriarte, ocho.

El atentado contra Cristina Fernández y la condena del tribunal

La jueza Sabrina Namer indicó que Sabag Montiel y Uilarte intentaron matar a Fernández “de manera premeditada y mediante el empleo de un arma de fuego” mientras la exfuncionaria estaba por ingresar a su departamento, en las inmediaciones de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta.

En su voto, al que adhieren los jueces Ignacio Fornari y Adrián Grünberg, la magistrada explicó que ambos condenados llevaron a la práctica un plan que habían pergeñado previamente.

En ese sentido, el tribunal aseguró que Sabag Montiel y Uliarte esperaron que Fernández se bajara del auto y comenzara a saludar a la gente que se encontraba en el lugar. En ese momento, Sabag Montiel aprovechó que estaba a corta distancia, apuntó y gatilló contra el rostro de la expresidenta “ pese a lo cual la bala no salió y el hecho no se consumó por razones ajenas a su voluntad, siendo reducido inmediatamente por personas que se hallaban en el lugar.

Durante el alegato, la fiscalía había solicitado 15 años para Sabag Montiel y 14 para Uliarte por el delito de homicidio triplemente agravado por alevosía, por haber sido perpetrado mediante violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa. El hombre -que confesó el hecho en la primera audiencia del juicio-, había sido señalado en calidad de autor y la mujer como partícipe necesaria.

Sin embargo, el tribunal condenó a ambos únicamente por el uso de armas y descartó el resto de los agravantes. “Toda la evidencia testimonial, a su vez corroborada por la prueba documental incorporada al debate, permitió descartar que la víctima se haya encontrado, ante el hecho cometido por Fernando André Sabag Montiel, en una especial situación de indefensión”, indicó.

“Más bien todo lo contrario, dado que contaba con una amplia custodia policial (quienes están capacitados, rinden exámenes y se los somete a pruebas de idoneidad para la tarea específica), y también popular, que era conformada por las personas que la acompañaban y apoyaban en todos sus movimientos”, expuso la jueza Namer al rechazar que se aplique el agravante de la alevosía.

“Si bien ha quedado demostrado que el acontecimiento del atentado sorprendió a la custodia que acompañaba a la víctima, no es posible hablar del estado de indefensión en estas condiciones”, puntualizó.

Con respecto a la violencia de género, el tribunal consideró que no se reunían las condiciones para agravar la tentativa de homicidio bajo ese supuesto.

El recurso fiscal

Contra la decisión del tribunal, los fiscales Baigún y Labozzetta sostuvieron que en el fallo se omitió trata prueba decisiva pese a encontrarse acreditados elementos objetivos y subjetivos de la alevosía.

Para los acusadores, la exvicepresidenta estaba indefensa frente al atentado “en razón de las condiciones y circunstancias en que fue ejecutado” y además señalaron que, en caso de comprobarse alguna falencia por parte de la custodia, eso agravaría una situación de indefensión.

“Que Sabag Montiel haya fallado no le quita el carácter alevoso a su tentativa de homicidio. En todo caso, pone de relieve hasta dónde podría haber llegado gracias a la modalidad empleada y que sólo el azar quiso que aquel plan urdido y así ejecutado no terminara en la muerte de la ex mandataria”, remarcaron en otro tramo del recurso.

“Sabag Montiel perpetró el atentado aprovechando las condiciones que se habían dado durante esa jornada -así como en los días previos, cuando había ido a ‘estudiar el panorama’-, que no hacían esperable un ataque por parte de quienes se habían reunido para saludar, apoyar y manifestar su cariño hacia Fernández”, aseguraron y argumentaron que el tribunal no tuvo en cuenta los testimonios, mensajes y la confesión del imputado a la hora de analizar la alevosía.

“La modalidad escogida por Sabag Montiel tendió a aprovecharse de las circunstancias existentes esa noche. Nadie lo vio cuando extrajo el arma de su bolsillo, nadie atinó a detenerlo antes de que gatillara. Ningún custodio, pero tampoco ningún militante. El imputado llevó a cabo todos los pasos del plan, sin que la ex mandataria pudiera hacer nada para defenderse, como así tampoco ninguna de las personas que estaban a su alrededor. ¿Todos fallaron entonces? ¿O es que, en todo caso, como dijo Cristina Fernández en el juicio, no había forma de impedirlo?”, se preguntaron.

Para las representantes del MPF, Sabag Montiel actuó a traición, haciéndose pasar por un simpatizante. “Ni ella ni los custodios que estaban a su alrededor podían preverlo, y no hubo ni se dispuso de una defensa para un atentado perpetrado bajo tales condiciones, porque se había evaluado la situación y se había descartado que un seguidor de la ex mandataria pudiera estar armado y acometer contra ella”, aseveraron.

Tentativa de femicidio por violencia de género política

En el recurso, las fiscales consideraron que el tribunal realizó una interpretación restrictiva y contraria a las convenciones internacionales del concepto de violencia de género.

En ese sentido, postularon que los jueces redujeron implícitamente la violencia de género a ámbitos interpersonales o íntimos y desconocieron la normativa argentina que incluye a la violencia política como una de las posibles modalidades, la que fue expresamente incorporada por la ley 27.533 que modificó la normativa sobre protección integral a las mujeres.