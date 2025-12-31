Susbielles: “Se va el año más complejo y duro de la historia para la comunidad de Bahía Blanca”

El intendente Federico Susbielles difundió un mensaje por el fin de año.

“La tragedia del 7 de marzo nos dejó pérdidas dolorosas e irreparables y la certeza de que somos un pueblo solidario”, aseveró el jefe comunal.

“Es mi deseo agradecer a todos quienes nos tendieron una mano en esta hora tan difícil y que sigamos trabajando juntos, edificando ese puente que va del dolor al renacer que, sin dudas, entre todos podremos construir“, aseveró.

“Que el año que cierra los encuentre en paz y con mucha fuerza, y que el comenzamos a transitar nos traiga a todos los bahienses el amor, la salud y la prosperidad que merecemos”, señaló.