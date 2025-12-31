Tres personas murieron al chocar de frente un micro que venía a Bahía Blanca, un auto y una camioneta

Un trágico siniestro vial ocurrido durante este miércoles dejó como saldo al menos tres personas fallecidas en la ruta N° 3, a la altura del kilómetro 121, en cercanías del acceso a Videla Dorna.

El hecho se registró alrededor de las 00:45 cuando los bomberos voluntarios de Monte acudieron al lugar tras un llamado de emergencia por una colisión múltiple e incendio vehicular.

Según las primeras informaciones oficiales, el accidente involucró a tres vehículos: una camioneta Volkswagen Amarok, un automóvil Volkswagen Gacel y un colectivo de larga distancia de la empresa Plusmar que se dirigía a Bahía Blanca.

Por causas que aún se investigan, la camioneta Amarok conducida por Fabián Eduardo Gioyosa (67), acompañado por Mabel Abraham (65), ambos domiciliados en Olavarría y que resultaron ilesos, colisionó por alcance con el Volkswagen Gacel, ocupado por dos hombres aún no identificados, quienes fallecieron en el lugar.

Tras el impacto, el automóvil se cruzó de carril y chocó de frente contra el micro de larga distancia.

El colectivo era conducido por Baldomero Ismael Carrasco, de Morón, quien quedó atrapado entre los hierros y falleció minutos después.

En el ómnibus viajaban 37 pasajeros, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a la terminal de ómnibus de Monte por personal municipal. El acompañante del chofer, Pablo Soler (53), también resultó ileso.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue del hospital local. La ruta permaneció totalmente cortada hasta las 5:02, cuando finalmente fue habilitada al tránsito.