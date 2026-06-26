Aprehendieron a un hombre acusado de intentar robar una bicicleta

La Policía aprehendió a Alexis Omar Fariñes (32) por intentar sustraer una bicicleta de una vivienda ubicada en Charcas al 2800.

El procedimiento se inició tras un llamado al 911 luego de que la propietaria del inmueble escuchara ruidos en el exterior y observara dos bicicletas abandonadas sobre la vereda, una de ellas de su propiedad.

A partir del seguimiento realizado por operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM), el sospechoso fue localizado y aprehendido en inmediaciones de El Caldén al 600.

Durante la intervención policial se secuestraron las dos bicicletas, prendas de vestir y una mochila. En el interior del bolso se halló una envoltorio con aproximadamente 9 gramos de marihuana, por lo que también se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737.

Además, continúa la investigación para establecer la procedencia de uno de los rodados secuestrados.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Primera, quedando a disposición de la fiscalía N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.