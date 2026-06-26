Hallaron a un vecino de La Pampa que era buscado desde enero: está preso

Osvaldo Daniel Coronel, de 47 años, quien era buscado por su familia desde el pasado 1 de enero, fue localizado en la provincia de Córdoba, donde permanece detenido por su presunta participación en un hecho delictivo.

La información fue confirmada por la fiscal adjunta María Pía Collazo, de la Segunda Circunscripción Judicial de La Pampa con asiento en General Pico.

Según explicó la funcionaria, en su momento se inició una investigación tras la denuncia de desaparición realizada por la madre y familiares de Coronel. Sin embargo, la causa quedó concluida luego de comprobarse que el hombre se había retirado de su domicilio por decisión propia y que no se trataba de una desaparición forzada.

Días atrás, el comisario de Quemú, Julio Martínez, informó a la Fiscalía que había tomado contacto con el centro penitenciario de Bouwer, en Córdoba, donde Coronel se encontraba detenido. La Justicia pampeana confirmó la información.

El hombre estaría involucrado en una investigación por un hecho ocurrido en Córdoba capital, aunque no trascendieron detalles del caso por tratarse de una causa en trámite en esa jurisdicción.

Desde la familia indicaron que se encuentran en contacto con el defensor de Coronel para poder establecer una comunicación directa con él.