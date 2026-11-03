Aprehendieron a un joven por tentativa de homicidio

La Policía aprehendió a Facundo Axel Silva (19) por el delito de homicidio en grado de tentativa, luego de protagonizar una agresión con arma blanca contra otro joven de la misma edad.

El hecho se registró alrededor de las 18 en inmediaciones de Patricios y Pacífico, donde, por circunstancias que son materia de investigación, el imputado habría atacado a la víctima con un cuchillo y le provocó cuatro heridas punzocortantes.

Como consecuencia de la agresión, el damnificado debió ser trasladado de urgencia, en código rojo, al Hospital Municipal.

Posteriormente, se informó que una de las lesiones comprometió el pulmón izquierdo, motivo por el cual el joven permanece bajo atención médica, con pronóstico reservado.

A partir de la intervención de efectivos del Comando de Patrullas, se logró localizar y aprehender al presunto agresor en Holdich al 1800.

Asimismo, se procedió a la preservación del lugar del hecho, donde fue hallado un cuchillo señalado como el arma utilizada durante la agresión, solicitándose la intervención de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.

El aprehendido quedó a disposición de la fiscalía N°5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, mientras que las actuaciones fueron labradas por la comisaría Quinta.