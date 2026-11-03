Trabajos en un acueducto afectarán el servicio de agua en varios sectores de Bahía Blanca

La Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) realizará trabajos de envainado en el acueducto de 820 milímetros, ubicado en calle Brandsen, entre Dorrego y San Martín.

Las tareas comenzarán el miércoles a las 0 y se extenderán durante unas 60 horas, hasta el viernes al mediodía.

Durante ese período se registrarán bajas de presión y podría faltar agua en algunos puntos del centro, macrocentro y los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pedro Pico, San Martín, Ingeniero White, Loma Paraguaya, Villa Delfina, Rucci, Villa Rosas y Colón.