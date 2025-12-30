Aprueban aumentos del gas que regirán desde enero de 2026
El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobó los nuevos cuadros tarifarios para la empresa Transportadora de Gas del Sur S.A., que entrarán en vigencia el 1° de enero de 2026.
Esta normativa responde a la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) y establece incrementos tarifarios mensuales durante 31 meses, alineándose con las pautas del Ministerio de Economía.
Los ajustes tarifarios se fundamentan en “indicadores de mercado internacional y buscan reflejar los costos de transporte y distribución de gas natural“.
La resolución también exige la publicación de los nuevos cuadros tarifarios en medios de gran circulación para garantizar la transparencia y el acceso a la información por parte de los usuarios.
