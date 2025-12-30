Varios aprehensiones durante allanamientos por el robo de una moto

Personal de la comisaría Séptima intervino a raíz de una denuncia radicada el 27 de diciembre pasado por Nicolás Mojica, a quien le sustrajeron una motocicleta marca Husqvarna Norden en Colombia 987.

En el marco de la investigación, se recolectaron pruebas y registros fílmicos provenientes del Centro Único de Monitoreo y de cámaras particulares. Como resultado de las tareas realizadas, la jueza Claudia Olivera libró cuatro órdenes de allanamiento.

El primero de los procedimientos se realizó en Hugony 2750, donde se procedió a la aprehensión de un menor de 17 años.

En el lugar se secuestraron 50 cartuchos de escopeta de posta, una réplica de pistola calibre 9 mm, cinco plantas de marihuana y partes de motocicleta.

Además, fue aprehendido su progenitor, identificado como Oscar Almirón (64), a quien se le secuestró una escopeta recortada apta para el disparo, sin documentación que avale su tenencia.

Ambos fueron trasladados a la comisaría Séptima por infracción al artículo 189 bis del Código Penal y a la Ley de Drogas.

El segundo allanamiento tuvo lugar en calle Guido Spano 2853, donde se trasladó a Francisco Mugnolo (46), en cumplimiento de un pedido judicial con fecha 23 de mayo de 2022.

El tercer procedimiento se llevó a cabo en calle Felipe Varela 1459, donde se procedió al secuestro de partes de motocicletas, a fin de determinar su procedencia.

El último allanamiento se realizó en calle La Falda 2975, donde se aprehendió a Oscar Rubén Cárdenas (44) y se secuestraron dos plantas de marihuana.

Se informó que los imputados en la investigación resultan ser menores de edad.