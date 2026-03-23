Cómo funcionan hoy los micros, la recolección de residuos y el Hospital Municipal
Hoy, día no laborable con fines turísticos, y mañana, feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, los servicios en la ciudad funcionan de la siguiente manera:
Transporte público:
Hoy circula con horarios de sábado y mañana martes con frecuencia de domingo. Consultar los recorridos en gpsbahia.com.ar.
Recolección de residuos:
Se brinda con normalidad según su cronograma.
Hospital Municipal:
De 8 a 19 funcionan los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría. El servicio de emergencia está disponible las 24 horas.
Cementerio:
El horario de visita es el normal (de 8 a 17) y la administración trabaja con atención al público de 7 a 12. Están habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad).
Estacionamiento medido y pago:
Se debe respetar las zonas no permitidas para estacionar.
Dependencias municipales:
Sin atención al público.