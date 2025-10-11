El intendente señaló que “se registraron avances significativos en la investigación de los femicidios de Adriana y Mariana”

El intendente Federico Susbielles informó hoy que “en las últimas horas se registraron avances significativos en la investigación de los femicidios de Adriana Miriam Velázquez y Mariana Belén Bustos” y atribuyó las novedades “al trabajo articulado de la justicia, la Policía bonaerense y el centro de monitoreo municipal”.

“Estos hechos, expresión más extrema de la violencia por razones de género, vuelven a conmover profundamente a nuestra comunidad. A menos de un año del travesticidio de Rosario Sansone, el fuego reaparece como un elemento trágico y simbólico en estos crímenes que reflejan una crueldad y deshumanización intolerables”, señaló el jefe comunal.

Para Susbielles, “lo sucedido nos interpela acerca del peligro que representan los discursos negacionistas y de odio, que atentan contra la construcción de una sociedad libre de violencias”.

“Desde el Municipio acompañamos a sus familias en estos momentos de tanto dolor y seguimos a disposición para todo lo que necesiten”, siguió el intendente.

“Nuestra gestión reafirma su compromiso con la implementación de políticas públicas con perspectiva de género, convencidos que este es el camino para prevenir, sancionar y erradicar las violencias y las desigualdades que afectan a mujeres y diversidades. Confiamos en que se continúe avanzando con celeridad y claridad, para alcanzar la verdad y la justicia que Adriana y Mariana merecen”, agregó.