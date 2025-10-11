Suspendieron la carrera “Yo corro por la inclusión”
La Asociación de padres de personas con Síndrome de Down de Bahía Blanca (Integrar – Asdi) anunció esta mañana que suspendió la carrera “Yo corro por la inclusión”, que se iba a realizar el domingo.
La decisión está motivada por el alerta amarillo por viento que rige para mañana en la ciudad.
“Te cuidamos y nos cuidamos. Ante las alertas meteorológicas de mal clima, decidimos reprogramar la fecha para antes de fin de año”, expresaron desde la organización.
“Les pedimos mil disculpas por las molestias ocasionadas . Las lluvias nos pone a prueba, pero no nos va a ganar. Abrazo a todos y gracias por comprender”, agregaron.
