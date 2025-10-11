Suspendieron la carrera “Yo corro por la inclusión”

La Asociación de padres de personas con Síndrome de Down de Bahía Blanca (Integrar – Asdi) anunció esta mañana que suspendió la carrera “Yo corro por la inclusión”, que se iba a realizar el domingo.

La decisión está motivada por el alerta amarillo por viento que rige para mañana en la ciudad.

“Te cuidamos y nos cuidamos. Ante las alertas meteorológicas de mal clima, decidimos reprogramar la fecha para antes de fin de año”, expresaron desde la organización.