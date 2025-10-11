La Liga del Sur actualizó la información de los partidos suspendidos por la lluvia

La Liga del Sur emitió un comunicado este sábado para detallar cómo se disputarán los partidos suspendidos por el alerta amarillo y las lluvias que se registran en Bahía Blanca.

PRIMERA DIVISIÓN

Los encuentros que debían disputarse hoy fueron suspendidos por el estado del tiempo y se jugarán de la siguiente manera:

Comercial Vs Pacífico (BB)

Lunes 13/10 – 17 hs – Comercial Oficial

Reserva: Martes 14/10 – 16 hs

Rosario PB Vs Pacifico (C)

Martes 14/10 – 19 hs – Rosario PB Oficial

Reserva: Martes 14/10 – 16:45 hs

FÚTBOL FEMENINO

El Departamento de Fútbol Femenino de la Liga del Sur informó que los encuentros programados para este sábado fueron suspendidos.

A lo largo de la jornada se brindará información sobre los eventos programados para este domingo.

FÚTBOL FORMATIVO

Debido al alerta por tormentas que rige para Bahía Blanca, los encuentros de Fútbol Juvenil, Menor e Infantil, correspondientes a la Zona A y programados para el día de hoy fueron reprogramados, en principio, para mañana.

Asimismo, los partidos de la Zona B que debían desarrollarse este domingo fueron suspendidos y serán reprogramados.