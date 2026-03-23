China advierte sobre el riesgo de que los ataques en Medio Oriente lleven a una “situación incontrolable”

El Gobierno australiano afirmó que la decisión de recurrir al teletrabajo para mitigar el impacto de una eventual escasez de combustible quedará en manos de trabajadores y empresas.

El ministro de Industria, Tim Ayres, señaló que trabajar desde casa es una “opción viable para muchos” y recalcó que serán los propios ciudadanos quienes “tomen esa decisión”, descartando por ahora la imposición de mandatos a nivel federal.

La posición del Ejecutivo contrasta con la adoptada por varios países de Asia, que han implementado medidas más estrictas para contener el consumo energético, como la reducción de la semana laboral a cuatro días o la obligación de teletrabajo parcial en el sector público, como ocurre en Tailandia o Pakistán.