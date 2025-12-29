Tragedia en Bahiense del Norte: la fiscalía clausuró una etapa de la investigación

La fiscalía que investiga la tragedia en el club Bahiense del Norte clausuró una etapa de la investigación, confirmaron fuentes oficiales.

Se trata de la investigación que tiene como imputado al ingeniero Pablo Gustavo Ascolani, quien había presentado informes favorables respecto de la estructura que se desmoronó en medio del temporal del 16 de diciembre de 2023, donde se registraron 13 víctimas fatales y varios heridos de diversa gravedad.

El profesional está imputado de estrago culposo agravado por la muerte, y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas, en concurso ideal de delitos.

Algunas de las partes solicitaron la revisión de esa decisión ante el Fiscal General, Juan Pablo Fernández, para que se diligencien otras medidas de prueba, luego de lo cual el fiscal Cristian Aguilar podrá solicitar a la Justicia de Garantías que la causa se eleve a juicio.

Por otra parte, continúa el trámite de investigación respecto de la actuación de la responsable del área de Habilitaciones del municipio, Laura Fabiana Soberon, y de Leandro Javier Ginóbili por su condición de presidente de la institución.