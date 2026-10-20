martes, octubre 20, 2026
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Arturo Vidal eligió a su favorito al Balón de Oro

De La Bahía Noticias

El mediocampista Arturo Vidal eligió a Lionel Messi como su principal candidato para ganar el próximo Balón de Oro que entrega la revista France Football el 26 de octubre.

El futbolista chileno de Colo Colo armó su podio en su canal de Kick con el argentino en el primer lugar, seguido por Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

El volante basó su postura en la actuación del delantero en la última Copa del Mundo, certamen donde alcanzó la final.

Vidal sostuvo que será difícil que otro jugador de 39 años marque esa diferencia en un certamen mundialista.

Sobre Yamal, el bicampeón de América elogió la personalidad y el rendimiento del español de 19 años.

El atacante rosarino disputó seis mundiales y anunció su retiro del seleccionado en el estadio Monumental.

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