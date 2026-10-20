La OMS analiza los riesgos de cáncer y otras enfermedades según sexo y nivel económico

Enfermedades no transmisibles como el cáncer, las dolencias cardíacas y respiratorias o la diabetes son responsables de tres cuartas partes de las muertes globales, y un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) analiza cómo influyen circunstancias como el sexo o el nivel económico en los factores de riesgo que los provocan.

El estudio publicado este martes muestra, por ejemplo, que el consumo de tabaco, uno de esos factores de riesgo, es casi cinco veces mayor en hombres (32,5 % del total) que en mujeres (6,6 %), y el de alcohol también es muy superior en los primeros (52,2 %) que en las segundas (35,4 %).

Sin embargo, las mujeres están en desventaja tanto en lo que respecta a obesidad y dietas poco sanas (un 18,4 % frente a un 13,8 % en hombres), y también presentan un mayor porcentaje de insuficiente ejercicio físico (33,8 %, frente al 28,7 % masculino).

La hipertensión es algo superior en hombres (34,5 % frente a 31,7 %), quizá porque las mujeres tienen mayores tasas de diagnóstico y tratamiento.

Por nivel económico y educativo, las estadísticas que maneja la OMS, en este caso centradas en países en desarrollo, muestran que el consumo de alcohol es superior entre los más ricos (26,3 % frente al 19,2 %), mientras que en los fumadores la tendencia es inversa (25,5 % de consumo de tabaco entre los hombres con menos recursos, comparado con 12,9 %).

En lo relativo a la exposición a contaminantes, otro factor de riesgo, el estudio revela que un 99,9 % de la población más pobre está expuesta a la polución a la hora de usar combustibles en la cocina, frente a sólo un 21,4 % entre los más ricos.

También estudia la OMS las diferencias entre población urbana y rural, concluyendo que en las economías en desarrollo la primera está mucho más expuesta a las enfermedades cardiovasculares (47,8 % de hipertensión, frente al 33,7 %).

La población de las ciudades presenta además mayores tasas de consumo de alcohol, obesidad e insuficiente ejercicio físico, aunque la tasa de fumadores no es muy diferente a la de los entornos rurales.

“Los ingresos, la educación, el género, la edad y el lugar de residencia pueden influir en la exposición de las personas a los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles y en su acceso a los servicios sanitarios”, concluye la agencia sanitaria de la OMS.

“Estas desigualdades pueden producirse en todas las etapas, desde la prevención de las enfermedades y la menor exposición de factores de riesgo hasta el diagnóstico, la recepción del tratamiento y el control de una enfermedad”, añade.

La OMS espera que estos datos ayuden a los países miembros a adaptar sus políticas y programas, detectar lagunas en la cobertura y hacer seguimientos para comprobar si los avances sanitarios llegan a todos los grupos de población. (EFE)