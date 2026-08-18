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Internacionales

IA: Estados Unidos busca que sus aliados adopten una posición clara frente a las iniciativas de China

De La Bahía Noticias

Estados Unidos advertirá a 35 países que cooperan en inteligencia artificial que deben evitar comprometerse con iniciativas tecnológicas de China si desean mantener su alianza con Washington.

Según un borrador del Departamento de Estado, la medida busca que los socios de la iniciativa estadounidense Pax Silica no participen al mismo tiempo en proyectos impulsados por Beijing.

El documento afirma que “formar parte de todo es no formar parte de nada”. El caso que más preocupa a Washington es el de Kazajistán, el único país que hasta ahora se ha sumado a los programas de ambas potencias.

La embajada china en Washington rechazó la politización de la tecnología y sostuvo que estas acciones frenarán los avances mundiales. En tanto, el Departamento de Estado estadounidense no realizó comentarios sobre el documento.

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