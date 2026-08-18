Arranca otra semana de paro universitario por la ley de fondos

Los gremios docentes convocaron a un nuevo paro nacional que comienza hoy y se extenderá hasta el sábado 22 para exigir la “aplicación inmediata” de la Ley de Financiamiento Universitario y el pago de lo adeudado en salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles.

La protesta es impulsada por CONADU Histórica (ADUNS en Bahía Blanca) y tendrá alcance en las universidades nacionales.

Según distintos cálculos, el Gobierno adeuda una recomposición salarial de entre 28,5% a 31.2%, sin sumar el retroactivo desde que la ley está vigente y “que también se siguen reclamando”.

“Se cumplen 300 días desde que el Gobierno decidió no cumplir una ley sancionada por el Congreso. No estamos hablando de una diferencia de criterios ni de una discusión presupuestaria: estamos hablando de una obligación legal. El Gobierno no puede elegir qué leyes cumplir y cuáles no. La Ley 27.795 está vigente y tiene que aplicarse”, expresó el presidente de la Federación Universitaria Argentina, Joaquín Carvalho.