martes, agosto 18, 2026
Locales

Otro reclamo en IOMA local por la falta de cobertura a personas con discapacidad

De La Bahía Noticias

Hoy se realizará otro reclamo de las familias de personas con discapacidad ante la falta de cobertura de IOMA.

La manifestación, que será acompañada por delegadas y representantes de escuelas del Suteba, será a las 9 en la sede local de la obra social en Zelarrayán 640.

Según se expresó, “IOMA no está garantizando el pago de las coberturas de terapias de infancias con discapacidad, generando demoras e interrupciones que afectan a las familias y a las trayectorias educativas”.

De este modo, se exige “la inmediata regularización de pagos y prestaciones y la continuidad de las terapias”.

SUTEBA Bahía Blanca anunció que acompaña el reclamo “por el derecho a la salud y a la educación de las personas con discapacidad”.

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