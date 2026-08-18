Otro reclamo en IOMA local por la falta de cobertura a personas con discapacidad

Hoy se realizará otro reclamo de las familias de personas con discapacidad ante la falta de cobertura de IOMA.

La manifestación, que será acompañada por delegadas y representantes de escuelas del Suteba, será a las 9 en la sede local de la obra social en Zelarrayán 640.

Según se expresó, “IOMA no está garantizando el pago de las coberturas de terapias de infancias con discapacidad, generando demoras e interrupciones que afectan a las familias y a las trayectorias educativas”.

De este modo, se exige “la inmediata regularización de pagos y prestaciones y la continuidad de las terapias”.

SUTEBA Bahía Blanca anunció que acompaña el reclamo “por el derecho a la salud y a la educación de las personas con discapacidad”.