El gobernador de Chubut condicionó el apoyo a la reelección del presidente Milei

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, condicionó el apoyo a la candidatura a la reelección de Javier Milei.

“Si el acuerdo (con el PRO) tiene las bases que nosotros consideramos necesaria para el futuro de la Argentina, totalmente sí”, respondió al ser consultado por TN sobre su acompañamiento a un segundo mandato del líder libertarios.

En ese sentido, calificó de “positiva” la reunión que mantuvieron dirigentes libertarios y del PRO tras un llamado de Karina Milei a Mauricio Macri.

No obstante, dejó la puerta abierta a la competencia entre los partidos en 2027.

“Si no (surge el acuerdo), se podrá competir y si se compite no está mal. El hecho de que haya competencia no significa que se sea funcional al kirchnerismo”, subrayó.