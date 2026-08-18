Relación libertarios – PRO: “Hubo alguna lesión en la confianza en el último tiempo”

La legisladora porteña, Laura Alonso, aseguró que la reunión que mantuvieron referentes de LLA y el PRO en Casa Rosada luego del llamado de Karina Milei a Mauricio Macri fue “un primer paso para la construcción de confianza”.

“Hubo alguna lesión en la confianza en el último tiempo”, admitió la exvocera de Jorge Macri sobre la relación entre libertarios y macristas.

Alonso, en declaraciones a A24, evitó definir si el encuentro fue un primer paso para un acuerdo electoral de cara a 2027.

En cambio, afirmó que “el PRO es un partido que siempre ha estado cuando este presidente lo necesitó, cuando era candidato y fue electo”.

“Vamos a estar sin condicionamientos para apoyar y marcar cuando sea necesario”, subrayó, y concluyó indicando que “para construir confianza se necesitan muchos gestos”.