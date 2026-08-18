martes, agosto 18, 2026
La Región

Aprehendieron a un hombre tras romper el vidrio de una estación de servicio de Viedma

De La Bahía Noticias

La Policía intervino ayer tras un hecho de daño registrado en una estación de servicio Puma, ubicada en la intersección de las calles Ayacucho y Contín de Viedma.

De acuerdo con la información recibida, un hombre habría provocado la rotura de uno de los vidrios del establecimiento.

Ante esta situación, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) intervino y procedió a la aprehensión de un hombre de 48 años.

El sujeto fue trasladado a la Comisaría 34°, donde quedó a disposición de la Justicia a la espera de las medidas correspondientes

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