Siguen internados dos estudiantes de la UTN que sufrieron heridas en un choque en la ruta 33

El Hospital Municipal de Trenque Lauquen dio a conocer un nuevo parte médico sobre los estudiantes de la Facultad Regional Trenque Lauquen de la Universidad Tecnológica Nacional que permanecen internados tras el siniestro vial que sufrieron el viernes por la noche, cuando viajaban en una combi.

Sandra Florencia Trisiani y Gonzalo Pereda Tavoloni continúan internados en la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos, donde se les ha ido disminuyendo la sedación y se evalúa su respuesta.

De todos modos, ambos permanecen con pronóstico reservado.

El siniestro ocurrió el viernes pasado a la altura del kilómetro 129 de la ruta 33 y tuvo como protagonistas una camioneta Nissan Frontier y una combi Citroën Jumper, que llevaba alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Trenque Lauquen.

Dos días después del hecho, murió un bombero que viajaba como acompañante en la camioneta.